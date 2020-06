Notre Dame des Rocheuses, nouveau sanctuaire marial du Canada

FB diocèse de Calgary Mgr William McGrattan au pied des Rocheuses pour l'inauguration d'un nouveau sanctuaire marial

Située à 105 kms à l’ouest de Calagry, la ville de Canmore est jusqu’alors connue pour accueillir chaque année les épreuves de la Coupe du monde de ski de fond ainsi que pour la parfaite maitrise de la langue française de près d’un habitant sur cinq, dans cette région d’Alberta pourtant anglophone. Gageons qu’elle devienne prochainement célèbre pour son tout nouveau sanctuaire dédié à la Vierge Marie, une première pour le diocèse de Calgary

Le 30 mai dernier, alors que le pape François appelait à prier pour l’intercession de la Sainte Mère à l’heure de la pandémie mondiale, l’évêque du diocèse de Calgary, Mgr William McGrattan a inauguré ce sanctuaire de 17.000 mètres carrés par une messe retransmise en direct sur Facebook. Coronavirus oblige, il était en effet impossible d’assister à cette cérémonie, les messes publiques étant encore interdites. (Elles sont de nouveau autorisées au Canada depuis le 5 juin dernier).

Pas d’assemblée physique donc, mais cela n’a pas empêché l’évêque des lieux d’expliquer pourquoi il avait souhaité ce nouveau sanctuaire. « À bien des égards, notre diocèse, sous le patronage de Marie, se devait d’avoir une église sanctuaire. Un lieu où les gens, de notre propre diocèse, du Canada mais aussi du monde entier, viendront, de la même façon qu’ils viennent découvrir « la cathédrale de la nature » que sont les Rocheuses. Ils pourront ici s’arrêter et prier, et faire l’expérience de la grande présence de Dieu qui vient habiter parmi nous dans ces demeures que nous lui construisons ».

Un phare d’espoir

La nouvelle église se trouve à la périphérie de la ville, près de l’autoroute transcanadienne, et est bien en vue lorsque les automobilistes arrivent. Ce qui réjouit le curé de la paroisse, le père Sinay, « on ne pouvait souhaiter meilleur emplacement, et nous espérons que le clocher deviendra un phare d’espoir pour les gens d’ici ». Le design extérieur de ce nouveau sanctuaire ressemble à une église alpine de style européen. À l’intérieur, l’architecture est traditionnelle et réalisée avec une grande quantité de marbre. Les statues, le nouvel autel et l’ambon sont un heureux mélange de tradition et de modernité, pour un résultat lumineux.

FB diocèse de Calgary

Il s’agit de la troisième église pour la ville, la première datait de 1800, la seconde, construite au début des années 1960 dans le centre-ville, a été démolie en 2018. Les paroissiens devaient depuis se rendre à la messe dans le gymnase de l’école Notre Dame des Neiges, en attendant la construction de ce nouveau bâtiment, débutée en mars 2019. La nouvelle église Notre Dame des Rocheuses a une capacité de 425 personnes (le double de l’ancienne église). Elle comprend également un grand hall, une cuisine et des salles de conférences. Des pèlerinages, des conférences et d’autres événements sont prévus une fois que les restrictions liées à la pandémie seront assouplies. Pour le moment, les pèlerins doivent s’inscrire sur le site de la paroisse pour assister aux messes quotidiennes, ou participer à des visites guidées de ce nouveau lieu.

Un sanctuaire à développer

Un sanctuaire marial n’implique pas une apparition de Marie (même si les lieux d’apparition sont des sanctuaires). Le sanctuaire est un haut lieu de spiritualité qui sert de refuge de la foi, d’accueil pour prendre du recul sur les aléas de la vie, un territoire où charité, pardon, humilité et paix sont sous haute protection. Les foules y sont invitées à venir en pèlerinage, et de grandes grâces peuvent y être accordées. Le sanctuaire est souvent relié à une représentation (image, peinture, statue). Dans le cas de ce nouveau sanctuaire du XXIème siècle, il s’agit ici du vitrail de « Notre Dame des Rocheuses ». Conçus sur mesure, les panneaux de verre coloré représentent Marie avec Jésus enfant, assis dans une forêt luxuriante de l’Alberta, entourés de cerfs qui boivent dans un ruisseau, avec en arrière-plan, les majestueux sommets des Rocheuses, les célèbres « Three Sisters ».

« Cela va nous prendre du temps pour comprendre notre nouvelle identité en tant que sanctuaire. Mais le sentiment dominant aujourd’hui est la gratitude, merci ! », témoigne le curé des lieux. « Je ne peux m’empêcher de penser que cette église est dédiée à Marie et que Marie a toujours eu un cœur humble. Elle était prête à commencer petit or de grandes choses sont venues d’elle. Je pense que si nous pouvons embrasser son esprit, nous allons réussir à aller de l’avant ». Assurément, la consécration d’un nouveau sanctuaire en pleine pandémie mondiale est déjà un premier pas … Notre Dame des Rocheuses, porteuse d’espérance !