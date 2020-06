Le Mont Saint-Michel comme vous ne l’avez jamais vu

Mon dernier dessin, le Mont Saint-Michel, situé entre La Bretagne et la Normandie, dans la baie qui porte son nom.

Étant de Normandie, je ne pouvais pas passer à côté de cette incroyable édifice. pic.twitter.com/CyrdmK6lmL — PabloR (@RaisonPablo) June 8, 2020

Il n’en finit pas d’attirer des curieux du monde entier pour un pèlerinage ou une balade touristique. Le Mont Saint-Michel, haut lieu de la chrétienté, fascine par sa majesté. Et les artistes ne sont pas en reste, comme en témoigne cette illustration diffusée sur Twitter. À gauche, l’écusson de la Bretagne, avec les hermines qui le caractérisent. À droite, celui de la Normandie et ses deux léopards d’or. Et au milieu, le Mont Saint-Michel qui s’élance dans la baie du même nom. Le tout tracé avec une précision incroyable, dans un cadre qui mêle pommes et poires, en référence au cidre, très présent dans les deux régions.

C’est l’œuvre de Pablo Raison, un étudiant en art qui avait déjà publié une carte de France, mettant ainsi en avant de nombreux sanctuaires. Normand et prudent, le dessinateur ne prend pas parti, déclarant que le mont est « situé entre la Bretagne et la Normandie », ce qui n’a pas manqué de susciter des commentaires amusés de la part des internautes.

