Le lieu du miracle de la multiplication des pains en proie à des inondations

Les fouilles archéologiques stoppées

C’est l’un des lieux les plus connus de la Bible : « Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains (…) Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons », raconte l’Évangile selon saint Marc ( Mc 6, 41 ). Situé au nord-est d’Israël entre le plateau du Golan et la Galilée, le lac de Tibériade, appelé parfois mer de Galilée, inquiétait depuis plusieurs années pour son faible niveau d’eau, à cause des prélèvements considérables pour irriguer le reste du pays. Mais en plus d’avoir fait remonter le niveau d’eau à la normale, les fortes pluies de ces derniers mois ont même causé des inondations dans les villages aux alentours !

C’est le cas du village de Bethsaïde, à l’endroit même où le Christ aurait multiplié les cinq pains et deux poissons il y a près de 2.000 ans… Les fouilles archéologiques qui y sont actuellement menées ont dû être arrêtées jusqu’à la fin de l’année, a rapporté le média anglais Daily Mail. « Nous pensons que rien n’arrivera aux antiquités qui sont sous l’eau et que le niveau d’eau diminuera lentement, mais nous ne pourrons pas creuser cette année », a déclaré le professeur Moti Aviam, qui dirige les recherches.

Celles-ci ont déjà permis de localiser des vestiges d’une ancienne colonie romaine, ainsi qu’une église dans laquelle les Apôtres se seraient réunis. En 2017, une équipe d’archéologues israéliens et américains avaient affirmé avoir localisé le lieu de naissance des apôtres Pierre, André et Philippe, sur les ruines de Bethsaïde. Selon les Évangiles, c’est là qu’ils seraient nés. Les historiens pensent également que ce site correspond à l’emplacement où Jésus a réalisé la multiplication des pains, et où il a ramené un aveugle à la vue.