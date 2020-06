La neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus que Padre Pio affectionnait particulièrement

Connu pour ses nombreuses expériences mystiques , Padre Pio a reçu de Dieu d’extraordinaires dons spirituels qu’il a mis au service des hommes. Canonisé par Jean Paul II en 2002, il n’hésitait pas à réciter une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus pour tous ceux qui se recommandaient à ses prières.

En ce mois de juin consacré au Sacré-Cœur de Jésus, Aleteia vous propose de la réciter à sa suite.

℣. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira », voici que je frappe à Votre porte, que je cherche et demande la grâce de…