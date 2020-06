En Irak, une chrétienne nommée au gouvernement

Le défi du maintien des minorités religieuses

Sa mission s’annonce délicate. Evan Faeq Yakoub Jabro, professeur de biologie et chaldéenne, une brande de l’Église d’Orient, a été nommée ce samedi 6 juin ministre responsable des questions migratoires ainsi que de la réinstallation des personnes déplacées et évacuées au sein du gouvernement irakien, rapporte l’agence Fides . Parmi les dossiers qu’elle aura à traiter se trouve notamment le sort des dizaines de milliers de chrétiens ayant fui Mossoul et la province de Ninive en 2014 face à l’avancée des djihadistes de l’État islamique (EI).

En 2005, l’Irak comptait environ 630.000 chrétiens, soit 2% de la population. Mais la montée de l’EI et les persécutions des djihadistes ont entrainé un exode massif des chrétiens. Une grande partie d’entre eux se sont réfugiés à Erbil, au Kurdistan irakien, et n’envisagent pas de retour. Certains observateurs avancent même que le pays a perdu 70% de ses chrétiens sur les trente dernières années. Le défi du maintien des minorités religieuses, dont les chrétiens, en Irak, devrait donc faire partie intégrante du travail de la nouvelle ministre.