Capture d'écran YouTube Le père Éric Norbert Abekan.

Si la Côte d’Ivoire semble plutôt épargnée par le Covid-19 – le pays vient de franchir la barre des 3.000 cas et compte 35 morts à ce jour – cela n’empêche pas de prendre soin de ceux qui se sont mis au service des autres. À Abidjan, la paroisse de la Sainte-Famille de la Riviera a lancé le 30 mai dernier l’opération « Masques blancs » qui a pour but de soutenir prêtres, pasteurs et imams âgés.

« Nous ne devons ni ne pouvons les abandonner », souligne le père Éric Norbert Abekan, curé de la paroisse. Dans un second temps, ce mouvement s’adresserait également aux personnes âgées, veuves et orphelins dont la pandémie a renforcé la précarité. « Concrètement, le mouvement offre des donations en nourriture et biens de première nécessité non alimentaires à ces personnes », indique le prêtre.

Une volonté de pérennité

La paroisse a donc fait confectionner des masques par un célèbre styliste et a déposé la marque. Les bénéfices engendrés par leur vente sont destinés à ceux qui en ont besoin. Le but de cette initiative ponctuelle est de s’inscrire dans le temps. « Ce que nous voulons faire avec les personnes qui nous aident actuellement avec les masques blancs consiste à faire en sorte que les gestes de générosité posés au cours de la crise du Covid-19 se poursuivent substantiellement pendant toute la vie », insiste le père Éric Norbert Abekan, qui se réclame volontiers de Coluche et des Restos du cœur. Cette initiative a du sens, d’autant plus en cette période de déconfinement où se pose la question de la continuité des démarches solidaires et de leur pérennisation dans le temps.