Un masque à l’effigie de Notre-Dame de Lourdes pour soutenir le sanctuaire

Déconfiné mais motivé pour témoigner ? Alors ce masque est fait pour vous. À Lourdes, le Palais du Rosaire a imaginé un

masque de protection en tissu

antibactérien à l’effigie de Notre-Dame de Lourdes. Composé de trois épaisseurs de tissu, de couleur bleue avec la Vierge de Lourdes en médaillon, il permet de se protéger le visage tout en gardant Marie tout contre soi. En d’autres termes, il permet de joindre l’usuel au spirituel. Et s’il ne vous garantit pas une place au Paradis, c’est au moins une protection contre la maladie.

Un sanctuaire en difficulté

Comme le reste de la France, le sanctuaire pyrénéen a pâti de la crise sanitaire. Durant les deux derniers mois, la ville de Lourdes s’est vidée de ses habituels pèlerins et les magasins ont dû fermer. Pendant la pandémie, de nombreux fidèles ont néanmoins continué à prier en restant en lien avec le lieu, notamment grâce aux messes à la grotte retransmises par la chaîne de télévision KTO. Et si le sanctuaire marial, qui a rouvert partiellement ses portes le 16 mai après deux mois de fermeture, commence à accueillir à nouveau des pèlerins, les prochains mois seront probablement délicats économiquement. Avec quelque 8 millions d’euros de pertes prévues, le déficit risque d’être historique. De nombreux pèlerinages tels que le Frat des lycéens et le Pèlerinage militaire international (PMI) ont été annulés et le sanctuaire entrevoit « une saison quasi blanche, dépourvue de la présence des pèlerins malades ». Mi-avril François-Xavier Brunet, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tarbes, notait qu’au total, c’était plus de 75% des pèlerinages de l’année 2020 qui avaient été annulés.

C’est pourquoi le Palais du Rosaire, en plus de s’engager dans une démarche de qualité – le masque est garanti 50 lavages – a décidé de faire jouer la solidarité en versant 1 euro au sanctuaire pour chaque masque acheté afin de le soutenir dans cette période difficile. Alors que de nombreux fidèles restent sensibles à l’histoire de Bernadette Soubirous, mise en lumière l’an passé avec la comédie musicale “Bernadette de Lourdes”, le sanctuaire marial tient une place particulière dans le cœur de croyants du monde entier. « Demain à nouveau, les gens viendront des quatre coins du monde pour prier la Vierge Marie, et pour la chanter », a lancé aux fidèles Mgr Olivier Ribadeau Dumas, le recteur du site, lors de la réouverture du sanctuaire. En attendant, vous pouvez déjà porter la Vierge tout contre vous en y associant un geste généreux.

