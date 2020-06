Notre-Dame de Paris : le démontage de l’échafaudage commence ce lundi

Constitué de 40.000 pièces et pesant l’équivalent de 200 tonnes « dont la moitié se trouve à plus de 40 mètres de haut », l’échafaudage installé pour la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris avant l’incendie du 15 avril 2019 est toujours en place. Car après avoir résisté à l’effondrement de la flèche et été déformé par la chaleur de l’incendie, il menace encore en partie l’édifice. Il a dans un premier temps été « consolidé puis ceinturé de poutres métalliques sur trois niveaux afin de le stabiliser et d’empêcher tout risque d’écroulement » indiquait dimanche l’établissement public chargé de la restauration de la cathédrale qui a annoncé le démarrage de son démontage ce lundi 8 juin.

« Deux équipes en alternance de cinq cordistes descendront au plus près des parties calcinées pour découper, à l’aide de scies sabres, les tubes métalliques fondus les uns sur les autres » a précisé l’établissement public. Ils seront évacués avec une grue de 80 mètres de haut. L’opération doit durer tout au long de l’été. Retardé par des mesures contre la contamination au plomb, puis par les intempéries cet hiver et le coronavirus au printemps, le chantier a repris progressivement fin avril et semble désormais s’accélérer. Le parvis de la cathédrale a lui été ouvert le 31 mai.