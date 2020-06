Le bond exceptionnel de l’épargne solidaire en 2019

L’épargne salariale, premier canal

Bonne nouvelle sur le front des investissements dans les projets sociaux, environnementaux et humanistes. En 2019, l’épargne solidaire a atteint un encours global de 15,6 milliards d’euros, ce qui représente une hausse de 24% sur un an, révèle le baromètre annuel de la finance solidaire publié par La Croix et l’association Finansol qui rassemble quelque 90 groupes actifs dans le secteur.

Dans le détail, l’épargne salariale demeure la principale source de financements solidaires avec un encours de 9,7 milliards d’euros (près de 62% des montants), suivi par l’épargne solidaire collectée par les banques et mutuelles d’assurances (29% des montants).