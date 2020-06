Découvrez virtuellement les magnifiques décors de l’église de Saint-Germain-des-Prés

À l’heure où la France poursuit son déconfinement, rien de tel pour les passionnés d’art de se rendre à l’église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, dont les décors ont fait l’objet d’un important chantier de restauration, conduit entre 2016 et 2020. Il y a un an, les fresques de la nef, fraîchement dépoussiérées et décrassées, avaient été dévoilées lors d’une grande soirée d’inauguration. Mais pour ceux qui ne sont pas sur place, il est également possible de profiter des magnifiques peintures d’Hippolyte Flandrin, réalisées au XIXe siècle, grâce au musée des Beaux-Arts de Lyon. Il propose en effet une visite virtuelle de l’église et en particulier des oeuvres du célèbre peintre, qui ont retrouvé toute leur splendeur.





Les images tournées par un drone

Ces images ont été tournées par un drone à la demande du musée de Lyon et de la Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles (Coarc) de la Ville de Paris, ce qui a permis de créer une réplique digitale de l’édifice en trois dimensions. Ceztte « exposition » virtuelle précède un plus large évènement autour d’Hippolyte Flandrin et de ses deux frères que le musée des Beaux-Arts prépare pour le printemps 2021.

Découvrir en images l'époustouflante restauration des voutes de Saint-Germain-des-Prés