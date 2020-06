Le pape accepte la démission de Mgr Santier, évêque de Créteil

« J’étais habitué au grand air de la Normandie et de la Vendée », explique Mgr Santier dans sa lettre adressée aux fidèles du Val-de-Marne poursuivant : « l’air pollué de la région parisienne ne me convient pas. Cela a conduit à des difficultés pulmonaires et les médecins ont diagnostiqué de l’asthme qui a entraîné aussi l’apnée du sommeil ».

Le prélat a donc sollicité le pontife à la fin de l’année 2019 pour lui remettre sa charge constatant qu’il n’aurait plus les forces physiques pour poursuivre son ministère. Au mois d’avril dernier, l’évêque français a ensuite contracté le coronavirus ce qui l’a poussé à être hospitalisé près de quatre semaines. À sa sortie d’hôpital, le nonce apostolique en France, Mgr Celestino Migliore, lui a transmis la réponse favorable du pape.

Mgr Santier était responsable du diocèse depuis 2007, où il a conduit un synode et consacré la nouvelle cathédrale. Ce Normand, auparavant évêque de Coutances, a également créé en 1977 la communauté charismatique Réjouis-toi, puis de Luçon. Il annonce se retirer en Normandie. Aucun prélat n’a pour l’heure été désigné par le Saint-Siège pour lui succéder au diocèse de Créteil.