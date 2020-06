Vidéo : la Trinité, un mystère au centre de la foi chrétienne

Lire aussi : La sainte Trinité expliquée aux enfants

« Allez et baptisez au nom du père, du fils et du Saint-Esprit ». Ce sont ces paroles du Christ que les chrétiens se remémorent particulièrement ce dimanche 7 juin, qui marque la fête de la sainte Trinité. Ce mystère se célèbre traditionnellement le premier dimanche après la Pentecôte. Il se résume dans le crédo, où les chrétiens récitent les paroles suivantes : « Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout puissant, en Jésus Christ le Fils unique de Dieu (…) engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils ». Si les chrétiens ont toujours professé leur foi en un seul Dieu mais en trois personnes égales et distinctes, c’est le pape Jean XXII qui a instauré la fête de La Trinité en 1334, après plusieurs années pendant lesquelles cette fête s’était répandue et consolidée dans tout le monde chrétien.