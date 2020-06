Ces femmes que la maternité a porté vers la sainteté

Dans le quotidien d’une maman, il y a parfois des moments de grande joie avec ses enfants. Mais il y a aussi des fois où vous tombez de fatigue et n’arrivez plus à trouver le sommeil à force de leur consacrer tant de temps et d’énergie. Dans ces moments, il est bon de se rappeler du témoignage de quelques femmes qui, avant nous, ont su répondre aux exigences de la maternité, tout en continuant de faire la volonté de Dieu.

L’un des exemples les plus connus est celui de Zélie Martin, qui a été canonisée avec son mari Louis, en 2015 par le pape François. Elle a accouché de neuf enfants, dont la future sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Chaque jour de sa vie, elle a su conjuguer son travail et son rôle de maman, tout en continuant de mettre de l’amour dans chaque tâche de la vie quotidienne.

Tout donner pour ses enfants

Elle est loin d’être la seule, comme le montre la grande dévotion à l’égard de Gianna Beretta Molla, en Italie. Cette femme est morte en donnant la vie le 28 avril 1962, après avoir refusé l’avortement malgré un grave problème de santé. Son conseil ? Tout donner pour ses enfants ! Mais la sainteté n’est pas réservée aux femmes contemporaines : sainte Félicité, dont la présence dans la litanie des saints a rendu célèbre, accoucha d’une petite fille en prison, en 203. Elle a su faire face aux persécutions dont elle était victime en tant que chrétienne, et a puisé dans sa maternité les forces pour accepter le sacrifice de sa vie. « Vivante je fus toujours gaie ; au ciel, je le serai davantage », disait-elle d’ailleurs.