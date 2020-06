À Toulouse, la paroisse étudiante se la joue Star Wars

Vous penchez du côté obscur ? La paroisse étudiante de Toulouse a une solution pour vous. Rue Valade, soit en plein centre-ville de la ville, à 200 mètres à peine de l’importante place Saint-Pierre, elle a installé une grande banderole recto verso montrant d’un côté Dark Vador – en deux mots, pour les non-connaisseurs, le principal méchant dans Star Wars – tenant un sabre laser rouge, et de l’autre un Christ avec un sabre laser blanc à la main. Au-dessus de ce dernier, ce message : « Jésus est ressuscité, viens à la lumière ! ». Et en bas du panneau, les horaires de la messe des étudiants.

Installée dès le début du Carême, le but de cette banderole est de faire réfléchir au combat spirituel, explique l’abbé Damien Verley, curé des étudiants. Mais ce n’est qu’avec le déconfinement et le retour des foules sur les places publiques qu’elle a fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. « La place Saint-Pierre est un lieu festif, mais aussi l’occasion de nombreux débordements : bagarres, comas éthyliques et morts, parfois ». D’où une communication un brin audacieuse et tout autant humoristique, comme celle-ci, sur le modèle de Star Wars. « Lorsque je suis à mon bureau toute la journée, j’entends des gens défiler, parfois exploser de rire et faire des commentaires ». Jusqu’à un cortège de syndicalistes qui ont manifestement apprécié la boutade. Le prochain objectif du curé : après avoir capté leur bienveillance, permettre aux gens de rentrer dans l’église. Que la Force soit avec lui.