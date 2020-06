L’appel à l’aide d’une infirmière athée à un prêtre : « s’il y a un Dieu, intervenez ! »

Ils sont devenus amis

Aumônier de l’hôpital Spallanzani dans le sud de Rome, le père Gerardo Rodríguez n’a jamais autant fréquenté les couloirs, les salles de soins ou même les salles d’attente de ce grand bâtiment que lors de ces deux derniers mois. « En cette période de pandémie, le personnel a besoin de plus de soutien. Il est fatigué, travaille pendant des heures interminables, et rentre chez lui avec le sentiment que ça ne s’arrête jamais », témoigne-t-il à Aleteia. C’est pourquoi il fait tout son possible pour apporter les sacrements aux malades mais également au personnel soignant, comme ce fut le cas le dimanche de Pâques, le 12 avril dernier. C’est alors qu’une infirmière, qui ne s’adresse d’habitude jamais à lui, l’a arrêté et lui a dit : « Je ne crois pas en Dieu, mais ce virus ne peut pas être vaincu par l’humanité seule. S’il y a quelque chose de plus, ce quelque chose doit intervenir, parce que nous n’y arriverons pas seuls. »

Après avoir interpellé le père Gerardo Rodríguez, l’infirmière a ajouté : « Quelque part, j’envie la foi qu’ont beaucoup de gens, parce que cela les soutient ». « L’important, c’est que Dieu croit en vous. Gardez ceci dans votre cœur », lui a alors répondu l’aumônier. Il raconte que l’infirmière était bouleversée, au point de tomber en larmes. Plusieurs semaines après cet échange qui les a tous les deux marqués, le père Gerardo Rodríguez affirme qu’ils sont devenus amis. « La sainteté passe en partie par ceux qui croient en Dieu, mais aussi à travers ceux qui donnent leur temps, leur propre vie, leur propre énergie pour le bien des autres ».