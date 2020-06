Jean-Yves Le Drian a rencontré le secrétaire d’État du Saint-Siège

Entretien riche et constructif au #Vatican avec le Cardinal Parolin et Mgr Gallagher: reconstruction de #NotreDame, retour de la stabilité en #Libye, résolution de la crise au #Venezuela, paix et développement en #Afrique, protection des #ChrétiensdOrient, #Renaissance européenne pic.twitter.com/M2YomteZTB — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) April 20, 2019

Au lendemain de sa rencontre avec son homologue italien, le ministre Luigi Di Maio, afin d’exprimer la « solidarité » de la France avec les Italiens, Jean-Yves Le Drian s’est rendu au Vatican ce jeudi 4 juin. Il a rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, ainsi que Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Durant ce « long entretien », le plan de relance européenne a été évoqué, Jean-Yves Le Drian soulignant à quel point celui-ci « bouleverse les règles culturelles ». Dans le sillage du pape François, qui a rappelé à plusieurs reprises la nécessité d’une Europe unie en temps de crise, le cardinal Parolin a souligné « la forte exigence » que ces financements très importants « ruissellent jusqu’aux familles ».

Les trois hommes ont également évoqué l’Afrique, continent dans lequel devrait se rendre le ministre français, et l’« avancée » du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, annoncée par le G7 le 14 avril dernier. Le pape François avait à plusieurs reprises demandé l’annulation pure et simple de la dette des pays les plus pauvres dans ce contexte de coronavirus.

L’annexion des territoires palestiniens et le Sahel

La crise au Sahel a encore été au cœur des discussions entre les diplomates. Les responsables du Saint-Siège s’inquiètent de la poursuite des persécutions contre les chrétiens dans cette région. Au mois de mai, plusieurs attaques terroristes ont été recensées dans l’Ouest du Niger. Jean-Yves Le Drian a pour sa part souhaité que la France coordonne davantage son action entre les militaires et les humanitaires.

Au Proche-Orient, le projet d’annexion par Israël d’une partie des territoires palestiniens a également été évoqué. Les trois hommes ont reconnu la nécessité d’une pression internationale forte. Le ministre des Affaires étrangères en a même appelé à une prise de parole du pontife sur ce point, en plus de celle déjà effectuée par Mgr Gallagher le 20 mai dernier.

Les responsables du Vatican invités en France

Le cardinal secrétaire d’État, le secrétaire pour les relations avec les États et le ministre français ont aussi souhaité que le futur vaccin contre le Covid-19 soit un « bien commun de l’humanité ». Dans le monde « disloqué » de l’après-pandémie, le Saint-Siège et la France disent encore partager le même souci d’une reconstruction mondiale se fondant sur le multilatéralisme et la solidarité. À ce titre, Jean-Yves Le Drian a renouvelé l’invitation de la France adressée au Vatican de participer à la troisième édition du Forum pour la paix à Paris. Celui-ci se tiendra du 11 au 13 novembre 2020 et portera sur la construction d’ »un monde meilleur après la pandémie ».