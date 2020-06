À 18h44 ce samedi, 2.500 clochers vont sonner pour commémorer le Débarquement

Au moins 2500 clochers vont sonner

« Pour que résonne un air de liberté. » Alors que les cérémonies de commémoration du Débarquement de Normandie seront largement réduites cette année, le normand Nicolas Bellée, passionné d’histoire et cofondateur du Victory Normandy Museum de Carentan, a eu l’idée de faire sonner un maximum de clochers ce samedi 6 juin à 18h44, en référence à la date de l’opération Overlord, nom de code du Débarquement de Normandie. « Quand on a appris le décès de vétérans à cause du Covid-19, ainsi que l’annulation de beaucoup de cérémonies liées au Débarquement, je me suis dit que c’était dommage de ne pas commémorer la liberté qui était venue par nos anciens », explique-t-il à Aleteia

En lien avec d’autres musées et associations normandes comme le D-Day Experience, la World War II Foundation ou le D-Day Overlord, il a ainsi contacté des prêtres de la Manche et du Calvados, qui ont immédiatement adhéré à son initiative. « À Granville, par exemple, le curé m’a dit qu’il avait les clés de neuf églises, donc il s’est arrangé avec des employés de la mairie ou des paroissiens pour que les cloches sonnent samedi ». Et l’opération a pris bien au-delà de la Normandie : plusieurs églises vont sonner en Bretagne, dans le Gers, en Provence… mais également à l’étranger : « cela va sonner dans plusieurs régions de France, mais également en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, et même sûrement en Suisse », avance Nicolas Bellée. Plusieurs collectivités locales se sont même associé à sa démarche. Il assure qu' »au moins 2.500 clochers » sonneront samedi la liberté.