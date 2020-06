« Sors et essaie de retrouver le bonheur en toi et en Dieu », le magnifique poème d’Anne Frank

« Sors, va dans les champs, dans la nature et au soleil, sors et essaie de retrouver le bonheur en toi et en Dieu ». C’est ainsi que débute l’un des très beaux textes qui compose le journal Anne Frank. Écrit le 7 mars 1944 alors qu’elle était détenue à Auschwitz-Birkenau avec toute sa famille, ce poème invite à la contemplation de la nature et à l’émerveillement face à la beauté de la Création. « Contemple ces choses et tu feras une nouvelle rencontre avec Dieu, et tu retrouveras ton équilibre », écrit Anne Frank.

Si son inspiration a été puisée dans un contexte bien plus dramatique que celui que la France traverse actuellement, ce texte peut trouver un écho face à la pandémie. En ces jours où la crise sanitaire semble décliner et où le déconfinement s’opère peu à peu, il est bon de se rappeler qu’« il y a toujours quelque chose de beau qui demeure : la nature, la splendeur du soleil, la liberté, nous-mêmes. Ce sont des possessions que nous ne perdons jamais ».

Le poème d’Anne Frank :