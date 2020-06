Les lieux de la Bible : Béthanie, le village des amis de Jésus

L’évangéliste Jean évoque de manière très précise la cité biblique de Béthanie : «

tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ)

«

Jn 11,18 ). De son récit, il apparaît surtout que Béthanie était le village des amis de Jésus, plus précisément de Lazare et de ses deux sœurs, Marthe et Marie.

Domaine public Mosaïques de Marie, Lazare et Marthe sur la façade de l'église catholique à Béthanie.

L’Évangile de Jean évoque expressément, en effet, le lien très étroit qui unissait le Messie à ces trois habitants de Béthanie : « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare« … Il ne fait ainsi aucun doute que Jésus avait tissé des liens profonds d’amitié avec eux et qu’il aimait certainement s’y reposer notamment le soir du fameux jour des Rameaux où Jésus fut accueilli de manière triomphale à Jérusalem : « Alors il les quitta et sortit de la ville en direction de Béthanie, où il passa la nuit« , précise encore Jean.

La résurrection de Lazare

Mais, l’évènement probablement le plus bouleversant qui se déroula à Béthanie fut certainement la résurrection de Lazare dont la Bible nous rappelle les détails avec émotion. Marie et Marthe envoient prévenir Jésus que leur frère est malade. Jésus éloigné de Béthanie ne revint cependant pas immédiatement et fit remarquer à ses disciples qui semblaient surpris par son attitude : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié« . (Jn, 11,4) Curieusement, Il resta même encore deux jours à l’endroit où Il se trouvait. Puis finalement, il indiqua à ses disciples qu’Il allait cependant revenir en Judée.

Ceux-ci s’alarmèrent alors du danger, car ils savaient que les Juifs de cette région avaient cherché à le lapider. Mais, Jésus leur répondit :

N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui.

Jésus annonce et précise alors à ses disciples que Lazare est mort, mais qu’Il va le tirer de ce sommeil…

Lorsqu’ils arrivent à Béthanie, Lazare est en effet au tombeau depuis quatre jours déjà et ce n’est que pleurs et désolations, beaucoup de proches sont venus réconforter Marie et Marthe. Cette dernière, apprenant l’arrivée de Jésus, part à sa rencontre et lui dit ces mots douloureux : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Alors, Jésus lui annonce qu’Il va ressusciter son frère et prononce ces paroles émouvantes et essentielles de la foi chrétienne : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?« . Marthe acquiesce : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde« . L’émotion est à son comble, pouvait-il y avoir foi plus grande ?

Domaine public Résurrection de Lazare, de Carl Heinrich Bloch.

Mais, Marie, à son tour, tombe au pied du Christ en pleurs et lui dit les mêmes mots attristés que sa sœur : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.« Jésus est saisi d’émotion, et bouleversé se met à pleurer. Une scène incroyable révélant la profonde complexité de la sensibilité du Christ fait homme. Le Christ demande alors que la pierre du tombeau soit enlevée, mais Marthe souligne qu’après quatre jours son corps est déjà en décomposition, cependant Jésus lui rappelle et lui dit simplement ceci : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.« Jésus rend grâce au Père et ordonne d’une voix forte : « Lazare, viens dehors !« . Alors, à la stupeur de tous, le mort sortit ses pieds et mains liés par les bandelettes, préfiguration de sa propre Résurrection… Ainsi, Béthanie est assurément le lieu d’une scène biblique forte et poignante, mais elle ne fut cependant pas la seule…

L’onction de Béthanie

En effet, six jours avant la Pâque, Jésus revint à Béthanie et fut invité à un repas en son honneur dans la maison de Simon le lépreux. Alors que Marthe assurait le service, sa sœur Marie accomplit un geste surprenant, car habituellement réservé aux morts ; un geste étonnant que nous relate la Bible : « Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum« . Judas s’offusque cependant d’une telle dépense inutile qui aurait pu servir aux pauvres. Mais, Jésus a vu, lui, au fond du cœur de celui qui le trahira : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours« . Ce geste émouvant et sensible qui fut suivi de ces paroles fortes du Christ ne préfigure-t-il pas, en effet, mieux que nul autre, la Passion que va connaître le Christ peu de temps après ; Un geste d’une infinie tendresse qui restera depuis associé à Marie et à Béthanie…