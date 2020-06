Le beau geste de ce chef d’entreprise envers la veuve d’un de ses salariés mort du Covid-19

Erminio Misiani, mécanicien de 54 ans, fait partie des milliers de victimes du Covid-19 en Italie. Décédé le 25 mars 2020 à Bellusco, petite ville de la province de Monza, au nord de Milan, il laisse derrière lui sa femme, Michela Arlati, et leurs trois enfants âgés de 20, 16 et 14 ans. Dès les premiers jours de deuil, Michela va recevoir de nombreux gestes de solidarité de la part de ses proches et de ses voisins. Malgré la douleur, elle pense rapidement à prévenir la société pour laquelle son mari travaille depuis les années 1980 que celui-ci ne reviendra plus. La société Lei Tsu est une entreprise familiale fondée dans les années 1960 et fabrique du fil en polyester.

Mais dès le lendemain de son triste appel, Benedetto Terragni, l’un des trois enfants à la tête de l’entreprise familiale la recontacte. Avec son frère Pietro et sa sœur Cécilia et en accord avec leur père fondateur de l’entreprise, ils proposent à Michela de venir travailler chez eux, lui offrant ainsi un emploi. « Cela nous semblait normal, je pense que n’importe qui dans une telle situation aurait fait de même. Bellusco est une petite ville, nous nous connaissons tous et nous nous aidons les uns les autres… Nous connaissions déjà la femme d’Erminio et nous n’avons pas hésité. Nous avons officialisé le contrat et dans les prochaines semaines, elle commencera à travailler », a ainsi confié Pietro Terragni à la presse locale.

Des « Simon de Cyrène » sur le chemin

Témoignant à son tour, Michela a tenu à exprimer toute sa gratitude. « Il est difficile pour nous d’exprimer adéquatement notre gratitude à toute la communauté : la famille, les amis, l’administration, la police locale… La douleur de la perte d’Erminio est vraiment immense, mais c’est une croix que nous pouvons porter grâce à l’aide de tous ces « Simon de Cyrène » que nous avons croisé sur le chemin, depuis les tous premiers jours. Nous ne savons même pas si nous méritons tout cela ! » Le 1er juin, Michela a fait son entrée chez Lei Tsu, avec une émotion imaginable. Elle suit les traces de son tendre disparu, le cœur lourd mais à la fois comblé de gratitude.