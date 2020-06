Vidéo : en mai, la Vierge Marie a veillé sur les fidèles de bien des manières

Une statue de la Vierge sur une remorque

Traditionnellement consacré à Marie, le mois de mai a été l’occasion pour de nombreux catholiques du monde entier de se confier à la Sainte Vierge, particulièrement en cette année marquée par l’épidémie de coronavirus. Ce samedi 30 mai, le pape François lui-même a demandé « que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix ». Il avait appelé tous les fidèles qui le souhaitaient à s’unir à lui pour ce temps de prière mondiale, au cours duquel il a conduit un chapelet depuis la réplique de la grotte de Lourdes, dans les jardins du Vatican.

En France, la Vierge Marie a également été largement invoquée. Dans le Morbihan, les prêtres de l’ensemble paroissial de Pontivy ont chargé une grande statue sur une remorque. A l’approche de la fête de la Pentecôte, du jeudi 28 au samedi 30 mai, ils sont passés de maisons en maisons pour bénir les fidèles. La statue, haute de 1,30 mètre et qui pèse environ 160 kg, avait été commandée spécialement pour l’occasion.

Quelques semaines plus tôt, c’est l’archevêque de Rennes, Mgr d’Ornellas, qui avait confié à Notre-Dame tous les habitants de l’Ille-et-Vilaine. Ailleurs, les évêques et curés de paroisses ont invité les fidèles à invoquer la Sainte Vierge. À Cambrai, Mgr Dollmann a même fait imprimer et distribuer un signet avec une icône de Notre-Dame . « Nous proposons de diffuser largement cette image particulièrement aux personnes pauvres ou malades qui n’ont pas accès aux réseaux sociaux. Que ce signet exprime le lien de solidarité et de prière que nous désirons renforcer entre les chrétiens et avec l’ensemble de I’humanité », a-t-il déclaré.