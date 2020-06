Pour son mariage, elle a eu la plus belle des surprises

Le jour où José Vitor Flach a épousé sa fiancée, l’orthophoniste Cíntia Bonfante Pereira, il a voulu s’assurer que ce soit bel et bien « le plus beau jour de leur vie ». (C’était il y a quelques mois, une époque où le covid-19 n’était pas !) Alors il a décidé de convier à la cérémonie quelques invités spéciaux supplémentaires, qui ont totalement bouleversé sa future épouse.

Le couple est devant l’autel quand soudain, les portes s’ouvrent sur les petits patients de l’orthophoniste, élégants comme tout, qui apportent les alliances. Un moment adorable où transparait tout l’amour que la jeune mariée porte à ces enfants. Il faut dire que l’orthophoniste, spécialisée en neuropsychologie, et formée à l’Université fédérale de Rio Grande do Sul, passe beaucoup de temps avec eux, en raison des difficultés d’élocution et de communication associées au syndrome de Down. À leur contact, elle est d’ailleurs devenue une fervente « militante » de l’inclusion, prenant ainsi, comme photographe de mariage, un certain João Vicente, également atteint du syndrome de Down, et « bourré de talent », selon elle.

La vidéo bouleversante est en passe de devenir virale et devant son succès, la jeune mariée a publié sur sa chaine Youtube un joli message. « Je suis immensément heureuse de la répercussion de cette vidéo car mon rêve a toujours été de diffuser la beauté de l’inclusion sociale et scolaire, et cette vidéo est devenue par inadvertance la preuve vivante que tout le monde mérite l’égalité des chances ! Et c’est ce pour quoi je me suis toujours battue ! Et avec cette visibilité qu’offre la vidéo, nous sommes en mesure de montrer combien tout est plus beau quand on inclut tout le monde ! Nous sommes tous égaux dans la diversité. » Voila assurément le plus beau discours de mariage de l’année !