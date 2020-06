Retour à la messe : les dix commandements du catho déconfiné

Saint-Pierre de Charenton

« Le bon horaire, tu choisiras », « Ton masque dans l’église, toujours tu porteras » ou encore « Le geste de paix, avec le regard, tu échangeras »… Tels sont les dix commandements que proposent aux fidèles certaines paroisses, dont celle de(Val-de-Marne), inscrits sur un feuillet distribué à l’entrée de l’église. Dans le même ton que le décalogue gravé par Moïse sur les tables de la loi – mais en plus léger – ils permettent d’inviter les catholiques à participer à la messe tout en respectant le plus possible les gestes barrières.

Ainsi, il est recommandé de garder sa distance dans les processions de communion, de recevoir celle-ci dans la main bien tendue, de donner à la quête, de ne pas s’attarder aux abords de l’église… Voilà une façon amusante de rappeler qu’il est important de respecter les règles de sécurité sanitaires… sans alourdir l’ambiance. Il ne manque plus que Charlton Heston pour faire plus vrai que nature.