Non, cette église ne vous montre pas du doigt

Étonnante, cette église en forme de signe de bénédiction ! Située à Andrelândia (sud du Brésil), l’église de São Benedito, consacrée en 1989 par l’évêque du diocèse, a de quoi surprendre le visiteur de passage. Mais il ne s’agit pas d’une simple lubie artistique et malgré sa forme étonnante et son esthétique singulière, elle est tout à fait fonctionnelle.

À l’une de ses deux extrémités, on distingue nettement cinq doigts. L’index et le majeur sont levés vers le ciel tandis que le pouce, l’annuaire et l’auriculaire, coiffés d’ongles, sont repliés. Sur le majeur, une grande croix. Ce geste rappelle le signe de bénédiction que l’on voit souvent sur les peintures et les icônes, où les deux doigts tendus du Christ symbolisent sa double nature, humaine et divine. Il a été souvent utilisé, notamment par les prêtres et les évêques, pour bénir. Une architecture originale, certes, mais hautement symbolique.

