La prière inattendue d’une employée de livraison devant une porte d’entrée

Raquel et Derek Pearson, dans l’Idaho (nord ouest des États-Unis), ont rencontré un livreur pour le moins inhabituel. Ils sont les parents de Lucas, neuf mois, porteur d’une anomalie cardiaque. En raison de sa maladie, le petit Lucas a du mal à avaler correctement et ses parents utilisent un épaississant destinés à lui faciliter la vie. Afin d’éviter d’avoir à se déplacer dans les magasins, Lucas étant particulièrement vulnérable au Covid-19, ses parents ont décidé de commander le produit en ligne. Sur leur porte d’entrée, la mère de famille a laissé un petit mot afin de remercier les livreurs de les aider à garder leur fils en bonne santé.

Quelle n’a pas été sa surprise de voir Monica Salinas, une employée de livraison, s’arrêter quelques secondes devant la maison, le visage baissé, puis esquisser un rapide signe de croix avant de retourner vers sa fourgonnette. « J’ai remarqué qu’elle se tenait là et je n’ai pas vraiment réalisé ce qu’elle faisait avant de la voir faire le signe de la croix », a déclaré Raquel, très touchée. « Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment mais nous croyons en la bonté de l’humanité », a-t-elle ensuite écrit sur la page Facebook Strong Like Lucas dédiée à son fils. Véritable phénomène, la vidéo a recueilli plus de 600.000 vues sur YouTube.