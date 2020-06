Comment la Vierge de la Joie est devenue virale en Espagne

Ce n’est pas un simple élément supplémentaire de décoration

Lors d’une balade avec des amis dans le Trastevere, à Rome, Clara López est tombée littéralement sous le charme d’une statue de la Vierge Marie , si bien qu’elle l’a ramenée et déposée sur un coin de son bureau, à Séville. Avocate spécialisée dans les divorces, elle accompagne tous les jours des couples en difficulté. C’est en pensant à eux qu’elle a déposé sur un coin de son bureau la fameuse statue. « La plupart de mes clients viennent avec de graves problèmes dans leur mariage. J’ai donc demandé à la Vierge de leur donner la paix », explique-t-elle.

En voyant la statue, beaucoup de clients ont commencé à lui demander une copie, si bien que l’idée de créer un moule a fait son chemin… Et c’est ainsi que cette belle statue d’environ 40 centimètres de haut s’est retrouvée dans le salon de très nombreux couples en Espagne ! Elle les aide parfois à retrouver un équilibre familial. « Ce n’est pas seulement un élément de décoration ou de superstition », explique Clara. « La réalité est que l’avoir dans les maisons aide les gens à faire preuve d’empathie, à clarifier les problèmes familiaux et à ce que les enfants aient plus de dévotion à la Vierge ».

Face à cet engouement, Clara López a même décidé de créer une page Instagram, où tous ceux qui se sont dotés de la Vierge de la Joie peuvent partager leurs photos. Plusieurs dizaines de témoignages ont afflué depuis le mois de mai : « Cette statue a été un cadeau pour les mariages, pour créer un coin de la Vierge dans un jardin, pour le salon … ». Et au regard des photos, il n’y a aucune raison d’infirmer le constat de Clara López : la Sainte Vierge s’adapte bel et bien au décor de tous les types de maisons, des plus fonctionnelles et tendances aux décors romantiques ou classiques.