Le pape François prie pour la population d’Amazonie, « durement éprouvée par la pandémie »

Le pape François s’est réjoui de pouvoir s’adresser directement aux fidèles depuis la fenêtre du Palais apostolique, ce dimanche 31 mai, lors du Regina Caeli. Les pèlerins, pour la plupart masqués, étaient cependant très peu nombreux sur la place, afin de respecter les consignes de sécurité. Après la prière mariale, le primat d’Italie a rappelé qu’il y a sept mois s’était tenu à Rome un synode consacré à la région amazonienne

« Invoquons l’Esprit saint pour qu’il donne lumière et force à l’Église et à la société d’Amazonie », a-t-il demandé. La population indigène, « particulièrement vulnérable », comptabilise en effet de nombreux malades et défunts en raison du coronavirus. « Par l’intercession de Marie, Mère de l’Amazonie », il a prié pour les plus pauvres de cette « chère région », comme pour ceux du monde entier.

Ceux-ci ne doivent pas manquer d’assistance sanitaire, a demandé avec force le pontife. « En effet prendre soin des personnes » demeurent plus important que de « faire des économies », a-t-il rappelé en sortant de son texte. Les hommes sont « le temple de l’Esprit saint » contrairement à l’économie, a pointé le Pape.

Une prière pour ceux qui ont donné leur vie durant la pandémie

L’évêque de Rome a également rappelé qu’aujourd’hui en Italie était célébrée la Giornata Nazionale del Sollievo, une journée promouvant la solidarité avec les malades. À cette occasion, le pontife argentin a salué tous ceux ayant soutenu les malades durant cette pandémie. Il a ainsi prié en silence pour les médecins, volontaires ou encore infirmiers, tous ceux qui « ont donné leur vie durant cette période ».

Le successeur de Pierre a enfin souhaité à tous un bon dimanche de Pentecôte. « Nous avons tant besoin de la lumière du Saint-Esprit« , a-t-il estimé. L’Église catholique en a quant à elle besoin pour « marcher en harmonie » et pour témoigner courageusement de l’Évangile. En réalité, « toute la famille humaine en a besoin pour sortir de cette crise plus unie ».

La fête de la Pentecôte renouvelle la conscience de « la présence vivifiante » du Saint esprit en nous, a encore expliqué le pape durant sa catéchèse avant de réciter la prière mariale. Il peut donner aux fidèles « le courage de sortir des murs protecteurs de [leurs] cénacles » et « petits groupes », et les aider à sortir de leurs « habitudes stériles ».

La crainte de Dieu est la certitude de sa bonté

Lors de la Pentecôte, le Christ a pardonné les disciples pour en faire une communauté « réconciliée », « prête à la mission », a-t-il par ailleurs relevé. Il a conseillé de se tourner vers la Vierge Marie, protagoniste avec les disciples durant cette Pentecôte, pour lui demander « un ardent esprit missionnaire« .

Parmi les dons reçus de l’Esprit, la crainte de Dieu constitue l’exact opposé de la crainte qui a paralysé les disciples au Cénacle, a enfin expliqué l’évêque de Rome. Ce don peut se définir comme « l’amour pour le Seigneur, la certitude de sa miséricorde et de sa bonté », la confiance de pouvoir avancer dans la direction indiquée avec son soutien.