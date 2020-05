Les 1.300 pardons bretons, une sacrée tradition

Véritables rassemblements populaires, ils font partie de l’âme de la Bretagne et restent encore bien vivants aujourd’hui. Depuis le 4 mai, les quelque 1.300 pardons et troménies de Bretagne sont inscrits à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France. Ces pèlerinages typiques de la Bretagne historique ont lieu pour la plupart de mai à octobre et rassemblent de nombreux fidèles, croyants et non-croyants pêle-mêle.

Ceux-ci partent généralement en procession sur les pas d’un saint, vers une chapelle ou une fontaine, après avoir participé à la messe. Les pardons ont également une dimension festive et y sont bien souvent associés bannières, bombardes et costumes traditionnels régionaux. Locronan, Forges de Lanouée, Sainte-Anne d’Auray, Sainte-Anne-du-Houlin… Ils sont nombreux, ces lieux qui deviennent la scène d’une véritable ferveur populaire.

Philippe Lissac / GODONG Pardon de Notre-Dame de la Joie à Penmarc'h (Finistère).

Les formats sont variés. Certains pardons, comme celui de saint Yves, à Tréguier (Côtes-d’Armor) patron des avocats, est multi-séculaire. Celui des surfeurs, à Saint-Jean-Trolimon (Finistère) est plus récent. Quant à la Grande Troménie de Locronan, elle a lieu seulement tous les six ans.

