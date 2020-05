Cette prière de saint François d’Assise, formidable soutien à la mission

Dans sa vie profondément fructueuse, saint François d’Assise n’a cessé de prier Dieu pour qu’il le guide dans sa vocation d’« Époux de Dame Pauvreté ». Après le psaume de la Création où il rend grâce à Dieu pour les merveilles de notre monde, c’est cette prière « Seigneur fais de moi un instrument de ta paix » qui sert de guide spirituel pour tout homme désireux de servir le Christ.

Et il n’est pas difficile de comprendre la raison du succès de ce texte ! Bien qu’elle n’ait pas véritablement été écrite par le Poverello, cette invocation a très probablement été inspirée de l’exercice continuel des vertus du grand saint qui s’est totalement abandonné à la divine Providence. Par son exemple, frère François invite le chrétien à trouver en lui les meilleures dispositions pour servir le Christ afin de devenir un bon envoyé de Dieu et de témoigner de son amour. Sur le chemin de l’école, au travail, ou encore en cuisinant, il est si facile de murmurer ce poème à chaque instant.

Un prière d’abandon à la Providence

En récitant ces quelques mots, le croyant demande ni plus ni moins à être paré de toutes les vertus du disciple-baptisé pour répondre à l’appel du Christ : témoigner de sa paix et de son amour immense pour l’humanité. C’est en apportant joie, tendresse, paix, amour, pardon, vérité, foi et espérance, qu’il pourra faire rayonner la lumière de Jésus en son cœur et dans le cœur de son prochain.

Cette prière montre encore le chemin à suivre pour apprendre à s’oublier et progresser vers la sainteté en devenant un symbole de bonté à l’image du Christ. Car c’est bien par le renoncement à soi-même que la mission commence. L’abandon à la Providence est également très significatif car le missionnaire est aussi celui qui se fait humble pour servir le dessein de Dieu. Son aspiration la plus profonde est d’être un instrument de sa paix, comme le bon saint François d’Assise. Chacun peut donc se familiariser avec ces mots précieux pour servir le Christ tout au long de sa journée :

La prière de saint François d’Assise :

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix !

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.

Là où il y a la discorde, que je mette l’union.

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.

Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, je ne cherche tant pas

à être consolé… qu’à consoler

à être compris qu’à comprendre

à être aimé qu’à aime.

Car c’est en donnant…que l’on reçoit

C’est en s’oubliant…qu’on trouve

C’est en pardonnant…qu’on est pardonné

C’est en mourant…qu’on ressuscite à la vie éternelle.

Prenez part à la mission d’évangélisation avec les OPM