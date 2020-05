Mexique : l’Église fourmille d’idées pour continuer à évangéliser malgré la pandémie

Une proximité missionnaire

« Promouvoir l’évangélisation au travers des moyens de communication et en particulier des réseaux sociaux ». Voilà l’objectif de l’Église du Mexique en cette période de pandémie explique le directeur des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) du pays, le père Antonio de Jesùs Mascorro Tristàn. Dans un entretien accordé à l’agence Fides il estime que le Covid-19 ne doit pas être une excuse pour cesser d’être des disciples, et ce même si les aléas de nos existences rendent les choses compliquées, car chaque chrétien est fait pour « transmettre la vie de Dieu ».

Et des solutions sont possibles : le père Antonio nous livre quelques moyens mis en œuvre au Mexique afin de continuer l’apostolat de l’Église. Car, même quand la distance devient norme, tout ce qui permet une proximité missionnaire est une « opportunité pour renforcer nos liens en tant que communauté », rappelle-t-il. Ainsi, la coopération d’un bon nombre de fidèles, solidaires face aux conséquences parfois difficile du confinement ou de l’arrêt de certaines activités économiques, a renforcé l’élan de charité existant avant l’épidémie. Au Mexique, une campagne de lutte contre la faim et d’évangélisation par les réseaux sociaux, a été lancée… Et sur tous les fronts, l’Église mexicaine redouble d’ingéniosité.

Pour prendre soin à la fois de la spiritualité des fidèles, ainsi que pour continuer l’apostolat, diverses options sont proposées aux Mexicains. Pour les plus jeunes par exemple, une prière quotidienne est envoyée à chacun des membres de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires. Diffusée sur les réseaux sociaux et plateformes numériques, elle a même fait le tour de l’Amérique ! Les initiatives des jeunes sont également très fructueuses, en témoignent leurs divers reportages et interventions en direct sur les réseaux sociaux consacrés à un thème particulier lors de chaque séance.

Les prêtres prennent eux-aussi part à cette nouvelle vague de missions. Particulièrement présents d’ordinaire, ils tentent d’être disponibles dans les hôpitaux en visitant les malades, puis en leur proposant les sacrements de l’eucharistie et de la réconciliation. Même les soignants des établissements hospitaliers s’investissent de manière spéciale : ils se donnent tout entiers à leurs tâches et par leurs gestes et engagements, témoignent de l’Évangile. Cet élan de générosité et de charité est représentatif d’un monde assoiffé que la miséricorde et l’amour débordants de Dieu viennent réconforter, et ce de façon toute particulière en ces temps difficiles.

