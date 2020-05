Le plus beau panier de basket de ces dernières semaines

3,7 millions de vue et 42.000 partages. Diffusée le 25 mai sur Twitter, cette vidéo a ému les internautes sur les réseaux sociaux. Et pour cause ! On y voit une petite fille en fauteuil roulant jouer au basket-ball avec son frère. Pour être certain que la fillette qui a visiblement des difficultés à coordonner ses gestes puisse marquer un panier, son frère abaisse celui-ci afin qu’il soit à sa hauteur et attend que le ballon atterrisse enfin à l’intérieur pour applaudir sa sœur. La joie des deux protagonistes est palpable.

« Ce frère qui aide sa sœur à marquer des paniers, c’est le type de contenu pour lequel je suis sur Twitter », lit-on en commentaire. Les réactions se sont multipliées et de nombreux internautes se sont exclamés devant l’humanité du jeune garçon et l’attention qu’il semble porter à sa sœur plus fragile. Une jolie vidéo qui témoigne de la beauté des relations entre frère et sœur, y compris quand le handicap est de la partie.

This brother helping his sister get buckets is definitely the Twitter content I’m here for…🌎❤️🏀❤️pic.twitter.com/VwlP2mHY8j — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 24, 2020