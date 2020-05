Regardez ces adorables jumeaux trisomiques relever un sacré défi

Certaines vidéos diffusées sur le net montrent des enfants face au défi de la tentation. Il s’agit du temptation challenge. Le principe est simple : leurs parents attablent leur enfant devant une friandise et lui demandent de ne pas y toucher jusqu’à ce qu’ils reviennent. Durant leur absence, l’enfant est filmé. Ces vidéos divisent les internautes, partagés entre l’envie de rire et le côté mise en scène au détriment de l’enfant.

Mais cette vidéo-là, qui a récolté plus de deux millions de vues sur Facebook, a une autre tonalité. On y voit Ollie et Cameron, deux jumeaux écossais porteurs de trisomie 21, résistant à l’attrait d’une friandise. Leur maman les laisse devant deux morceaux de chocolat. Au cours des minutes suivantes, on assiste à un échange entre les deux frères qui se soutiennent mutuellement face à la tentation à coups de rappels à l’ordre irrésistiblement drôles. Quand l’un est sur le point de craquer, l’autre le tance gentiment et vice-versa. Et à la fin, leur fierté et leur excitation de pouvoir enfin déguster le chocolat sont palpables. La scène a fait fondre les internautes – mais pas le chocolat.

Leur mère publie régulièrement des vidéos d’eux sur leur page Facebook. Elle explique sa démarche : « Nous souhaitons montrer aux gens que les personnes atteintes de trisomie 21 ne sont pas définies par leur nombre de chromosomes ».