« Et vous, le gel (hydroalcoolique) et le froid, bénissez le Seigneur ! »

« Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur ! ». Ces paroles sont extraites du cantique des trois enfants, dans le livre de Daniel, ( Dn 3, 69 ) où trois jeunes gens, Sidrac, Misac et Abdénago, sont mis au feu par le roi Nabucodonosor pour avoir refusé d’adorer une statue d’or.

Alors que les premières messes publiques ont repris le week-end des 23 et 24 mai suite à un décret publié au journal officiel dans la nuit du 22 au 23 mai, Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, a publié un tweet dans lequel il détourne avec une pointe d’humour le verset 69 du célèbre cantique. En fait de gel, c’est une bouteille de gel hydroalcoolique qui apparaît sur la photo qu’il diffuse. En effet, si la reprise des messes est vécue comme une véritable résurrection pour de nombreux catholiques, les règles à respecter seront drastiques avec entre autres le port du masque, la distanciation physique, et, bien sûr, l’utilisation de solution hydroalcoolique.

« Et vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur » Dn 3, 69#psaumeetphotodelasemaine #reprisedesmessespubliques pic.twitter.com/FJRoufFg9f — Mgr E.Gobilliard (@EGobilliard) May 24, 2020