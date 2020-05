Emploi, argent… Face à l’incertitude, ces saints peuvent vous aider

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Alors que l’Hexagone tente tant bien que mal de reprendre une vie normale, les Français ne s’inquiètent pas seulement pour leur santé. Ils craignent également pour leur emploi : sous le choc de l’épidémie, l’économie s’est effondrée. Entre janvier et mars, le PIB national a plongé de 5,8%, selon la première estimation de l’Insee . Une chute historique qui laisse présager des conséquences économiques douloureuses comme une baisse de salaire ou une perte d’emploi. En France, le gouvernement table désormais sur un plongeon du PIB de l’ordre du 8% en 2020.

Dans l’histoire, les épidémies ont souvent laissé derrières elles la faim et la misère. Souvent leurs conséquences économiques et sociales ont fait autant de victimes que la maladie elle-même. Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous craignent encore plus ces conséquences que le coronavirus lui-même. Fermeture d’entreprises, licenciements, crédits impayés – le spectre de situations angoissantes qui pourront rapidement fragiliser des millions de personnes est dans nos esprits.

Face à l’incertitude, la prière a toujours apporté la sérénité et la paix intérieure. En même temps, il ne faut pas négliger l’apport de certains saints, ceux qui de leur vivant ont été des experts réputés dans des causes compliquées, notamment ceux qui ont surmonté les difficultés d’argent et les enjeux matériels sans se faire écraser par ceux-ci. Voici les saints les plus inspirant pour vous aider à faire face à votre inquiétude en ces temps incertains.