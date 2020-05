Pour ce couple, la sexualité est une vraie terre de mission

La sexualité peut-elle devenir un lieu de mission ? Sans aucun doute si l’on en croit Jason Evert, aussi doué en théologie que pour captiver des assemblées d’adolescents. Avec sa femme, cet Américain à la carrure de boxeur s’est lancé le pari un peu fou de transmettre par ses témoignages, ses écrits et ses vidéos, le formidable message d’amour de l’Église en matière de sexualité.

C’est à la suite d’une simple conférence auprès de jeunes, un été, que la vie de cet Américain à l’enthousiasme communicatif change irrémédiablement. Un master de théologie en poche, Jason est un jour appelé par une école catholique pour parler de sexualité à des adolescents. Une expérience le bouleverse en profondeur : « J’ai senti que c’est ce que je voulais faire le reste de ma vie », confie-t-il dans l’un de ses nombreux témoignages. Affermi dans cette voie, il commence alors à délivrer des conférences aux États-Unis avec un seul but : changer la vision rétrograde dont l’Église est entachée sur ce sujet et annoncer cette bonne nouvelle de la sexualité voulue par Dieu.

Lire aussi : Et si la sexualité était un chemin vers la sainteté ?

C’est notamment nourri par la théologie du corps de saint Jean Paul II, une série de 129 catéchèses sur la sexualité conduite par le pape polonais entre 1979 et 1984, que le jeune homme se met en marche. Pour lui, les écrits du pontife sont, comme l’affirme certains théologiens, « une véritable bombe à retardement », qui commence tout juste à révolutionner l’Église. Par cet enseignement, c’est comme si le 264e pape dévoilait la beauté de ces nus de la chapelle Sixtine si souvent décriés par certains, témoigne-t-il dans l’une de ses vidéos.

Un couple riche de ses différences

Mais ce ministère plutôt original dont l’a chargé le Seigneur prend cependant un autre tournant le jour où il rencontre celle qui deviendra son épouse, Crystalina. Adolescente, cette jeune femme est quant à elle révoltée par les nombreuses relations sexuelles qui l’ont anéantie. Un jour, elle assiste à une conférence qui la bouleverse en lui révélant l’amour infini de Dieu pour elle. Elle décide alors de quitter son mode de vie pour redécouvrir le plan de Dieu pour sa sexualité. « Le Seigneur m’a renouvelée », s’émeut-elle dans ses témoignages. À son tour, elle commence à vouloir répandre cette bonne nouvelle…

C’est donc depuis 2003, année de leur mariage, que ce jeune couple se consacre ensemble à cette mission pour le moins prophétique. Forts de leurs différences, on peut dire qu’ils se complètent à la perfection. Alors que Crystalina évoque sans détour la joie de cette pureté retrouvée suite à sa rencontre avec le Christ, Jason aborde à bras le corps le tabou du porno devant les adolescents. Passionné, le jeune couple est habité par un leitmotiv tout simple : chaque personne est infiniment aimée de Dieu et il est possible de vivre cette chasteté quelles que soit ses histoires d’amour passées, aussi désespérées et débridées soient-elles, insistent-ils. Avec enthousiasme, les voilà proclamant ce message à tout va pourtant si souvent moqué par le monde. Peu à peu, ce sont des stades entiers d’adolescents qui vibrent au son de la richesse de leurs enseignements. Et pour cause : qui ne voudrait pas goûter à l’amour vrai ?

Chaque année, plus de 100.000 auditeurs

Des Philippines à l’Amérique latine, plus d’un million de personnes les auraient déjà écoutés, les Américains s’exprimant chaque année devant plus de 100.000 personnes. Conscients de l’impact du virtuel, les deux missionnaires de l’amour n’en oublient pas de communiquer sur la toile. À travers Chastity project, le projet et site qu’ils co-fondent, ils publient bon nombre de vidéos et articles dédiés aux jeunes. Pornographie, premiers rendez-vous, premières fois… Tous les sujets ayant de près ou de loin trait à la sexualité des jeunes sont abordés sur cette plateforme.

Lire aussi : Pourquoi le Christ ressuscité est le meilleur allié du couple

Le ton léger utilisé par le couple et leur communication impressionnante ne doivent cependant pas tromper : ils veulent véritablement se faire les porte-paroles de la Révélation de Dieu sur le corps. Auteur de plusieurs ouvrages, Jason intervient d’ailleurs désormais comme spécialiste de la théologie du corps devant un public adulte. D’ailleurs, avec son équipe, il a mis à profit le confinement pour préparer une université en ligne sur l’amour et la famille.

Le jeune couple veut également que ce message de l’amour de Dieu par la sexualité soit répandu par les jeunes eux-mêmes et ils ne manquent pas de les inviter à se faire missionnaires de la chasteté : chacun peut donc devenir, via le site, un chastity speaker. Ils n’en oublient pas non plus que la prière est essentielle pour mener à bien leur tâche : plus de 100 couvents soutiennent leur ministère. Afin que ceux qui ont choisi de se donner entièrement pour le Royaume, contribuent à porter les futurs couples, image trinitaire de Dieu sur cette Terre.

Prenez part à la mission d’évangélisation avec les OPM