Le Saint-Sépulcre rouvre ses portes ce dimanche

Alors que la vie religieuse reprend progressivement dans plusieurs pays, c’est au tour du Saint-Sépulcre , lieu du tombeau du Christ à Jérusalem, d’amorcer son déconfinement. Adeed Jawad Joudeh Alhusseini, gardien de la clé qui permet d’ouvrir et fermer la basilique du Saint-Sépulcre a annoncé sur Facebook que la basilique allait rouvrir ses portes aux fidèles ce dimanche 24 mai. Afin de respecter les consignes sanitaires, cinquante personnes maximum pourront pénétrer dans l’édifice.

Le lieu saint avait fermé au public le mercredi 25 mars dernier – une première en un siècle – afin d’endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19. Quelques religieux avaient néanmoins pu continuer à venir y prier et une messe de Pâques avait pu y être célébrée.

Pour mémoire, partagé par les Arméniens, les orthodoxes et les franciscains, le Saint-Sépulcre a connu une importante phase de rénovation entre mai 2016 et mars 2017. Les travaux ont permis, fin octobre 2016, d’ouvrir la pierre tombale du Christ et de laisser des chercheurs étudier les lieux, une première depuis 1810. Chaque année, il est visité par des millions de pèlerins.