Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

La ville éternelle sort du confinement à petits pas

Il y a comme un vent de liberté qui souffle sur l’Italie et le Vatican ces deniers jours. Même s’il est encore trop tôt pour parler d’un véritable retour à la normale, un grand pas a été franchi lundi 18 mai. Après plus de deux mois de mise à l’arrêt total du pays, et alors que le nombre de morts vient tout juste de passer sous la barre des 100 par jour, l’Italie a entamé la « phase 2 » de son déconfinement. Les commerces, les services de restauration et les lieux de culte ont désormais l’autorisation d’accueillir des personnes. Les règles de distanciation sociale restent très strictes, notamment dans les églises. La ville éternelle sort du confinement à petits pas