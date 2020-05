Des parents attendant leur enfant sur une croix… Cela vous rappelle quelque chose ?

C’est un parallèle qui fera certainement sourire plus d’un catholique. Un internaute a partagé sur Twitter la photo d’un panneau se trouvant très certainement à l’entrée d’une école où il est écrit : « Chaque enfant doit attendre avec ses parents sur une croix ». Une photo qu’il a accompagné de ce commentaire : « Femme voici ton Fils ». Les esprits facétieux auront compris le rapprochement fait entre ce panneau et l’une des dernières paroles du Christ sur la croix : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » ( Jn 19 : 26

Un commentaire qui a suscité la créativité d’autres internautes. Ainsi Laurent a répondu : « Et lavez-vous les mains avant votre cours de Pilate(s) ! » tandis que Didier a écrit : « Une cène de la vie désormais ordinaire… ». Jeux de mains, jeux de vilains… jeux de mots, jeux de cathos ?