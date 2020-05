Sessions d’été, grands pèlerinages, festivals… les rendez-vous chrétiens s’adaptent

« Les Français pourront partir en vacances en juillet et en août ». C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre jeudi 14 mai lors de la présentation du plan de sauvetage du tourisme du gouvernement. Mais qu’en est-il alors des grands rassemblements estivaux qui rassemblent des centaines, voire parfois des milliers de croyants ? Plusieurs parmi eux ont été annulés ou reportés mais certains organisateurs les maintiennent en imaginant d’autres formats.

Pèlerinage national à Lourdes Maintenu

© Simon Beau / NDS

Le pèlerinage national de Lourdes fêtera cet été sa 147<sup>e</sup> édition. Chaque année, il rassemble entre 30.000 et 40.000 personnes autour des malades dans le sanctuaire pyrénéen au moment du 15 août. Il est maintenu mais son format est encore flou. « La capacité d’accueil du sanctuaire sera bien moindre. Nous définirons le format du pèlerinage au début du mois de juin », affirme à Aleteia le père Vincent Cabanac, qui en est le directeur.

Vu les directives gouvernementales, le sanctuaire ne pourra a priori pas accueillir plus de 5.000 personnes. Une chose est certaine : cette année, le pèlerinage national n’accueillera pas de malades physiquement. Les trains spéciaux ont d’ailleurs été supprimés. La physionomie du rassemblement sera donc considérablement différente. L’idée est donc de pouvoir partager ce pèlerinage le plus largement possible via un accès numérique et d’envoyer le plus grand nombre possible d’hospitaliers auprès des malades, que ce soit à travers des visites ou des coups de téléphone, afin qu’ils puissent rester au cœur de ce rassemblement. Il est possible que des animations régionales aient lieu en lien avec les diocèses.

Mission on the roc maintenu

© Capture d'écran Mission on the ROC 2018 Capture d'écran Mission on the ROC 2018.

Comme chaque année, le Festival Mission on the Roc s’apprête à accueillir des visiteurs du 1er au 15 août à Granville. Ce rassemblement a pour ambition de faire rayonner l’église Notre-Dame du Cap Lihou. Au programme : concerts de musique sacrée, films, théâtres, conférences et temps de prière. Si l’événement et pour l’instant maintenu, son organisation se précisera en fonction des directives gouvernementales.

Pélé des mères de famille à Cotignac annulé

Corinne SIMON I CIRIC 14 juin 2015 : Pèlerinage des mères de famille à Cotignac (83), France.June 14, 2015: Mothers' pilgrimage in Cotignac, France.

Chaque année un pèlerinage des mères de famille vers Cotignac et son sanctuaire marial, Notre-Dame de Grâces, est organisé. Ce temps fort prévu du 12 au 14 juin a été annulé. Un « plan B » a en revanche été proposé à toutes les responsables de chapitres et des petits pèlerinages s’organiseront localement vers une statue, une église ou une chapelle dédiée à saint Joseph.

Pélé des pères de famille à Cotignac Annulé

François-Régis Salefran Pèlerinage des pères de famille à Cotignac, 2019.

Prévue du 3 au 5 juillet, l’édition 2020 du pèlerinage des pères de famille à Cotignac, qui avait rassemblé près de 2.000 hommes l’année dernière, a finalement été annulée. Les organisateurs proposent néanmoins de vivre ce pèlerinage d’une autre manière en petits groupes en marchant depuis chez soi vers un lieu qui possède une dévotion à saint Joseph ou à la Vierge Marie, une église particulière ou un sanctuaire.

Festival Anuncio maintenu

© Charly Marlotte / Anuncio Festival Anuncio. Été 2016.

Prévu du 30 juillet au 9 août, le festival Anuncio, qui se veut être « un électrochoc missionnaire », est pour le moment maintenu. « II fait toutefois l’objet de certaines modifications pour obéir aux exigences sanitaires, mais également pour mieux répondre à la quête de Dieu des français dans cette épreuve inquiétante et inédite », peut-on lire sur le site de l’événement.

Spectacle Bernadette de Lourdes Annulé

© Laurent Attias / Huguette&Prosper La chanteuse Eyma, connue dans The Voice, interprète le rôle principal de Bernadette de Lourdes.

L’intégralité de la saison 2020 du spectacle Bernadette de Lourdes a été annulé par la production. « Nous devions partager ce magnifique spectacle avec près de 200.000 spectateurs venus des quatre coins de France et du monde entier », souligne l’équipe de production. « Toute la troupe sera de retour à Lourdes pour la saison 2021, d’avril à octobre ».

Festival marial à Notre-Dame du Laus maintenu

© Festival marial international Festival Marial au sanctuaire du Laus.

Prévu du 20 au 25 août prochain, ce rassemblement international qui réunit près de 500 personnes près de Gap chaque été est pour l’instant maintenu. Au programme, enseignements spirituels, ateliers artistiques et de formations personnelles ou théologiques, balades-pèlerinage dans les montagnes entourant le sanctuaire.

Forum #Acteurs Maintenu

© P.RAZZO/CIRIC Jeunes en prière

Le Forum #Acteurs, proposé par Fondacio, s’adresse aux 18-30 ans de tous horizons, quelle que soit leur situation étudiante, professionnelle ou spirituelle. Prévu à Angers du 16 au 22 août, c’est l’occasion pour chacun de passer une semaine de vacances ressourçante et riche en rencontres, partages et réflexions. Un moment idéal pour réfléchir à sa vie perso, sentimentale, pro, spi, et à l’orientation que l’on souhaite lui donner.

Sessions d'été à Paray-le-Monial Un autre format

© Corinne MERCIER/CIRIC

Si les traditionnelles sessions qui rassemblent les pèlerins par milliers n’auront pas lieu, la communauté de l’Emmanuel entend proposer quelque chose à ceux qui viennent habituellement se ressourcer l’été à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). Entre le 14 juillet et le 15 août – les dates restent à confirmer – des équipes viendront animer des temps spirituels dans la cité du cœur de Jésus. Les festivités n’auront pas lieu dans le parc du Moulin-Liron comme cela se fait chaque année mais probablement dans le parc des Chapelains, plus petit, qui peut accueillir jusqu’à 500 personnes. « De toute façon, il y aura louange, messe et enseignements et ce sera diffusé sur le site Emmanuel Play. L’ampleur dépend des consignes du gouvernement », explique-t-on du côté de la communauté. En parallèle, les membres de la communauté ont été invités à organiser de petites sessions locales.

Festival Saint Jean Annulé

© Frères de Saint Jean

L’édition 2020 de ce festival de jeunes a finalement été annulée. « Avec la crise sanitaire, les scénarios pour l’été ne nous permettent raisonnablement pas d’organiser le Festival Saint Jean », expliquent les organisateurs sur la page Facebook de l’événement. « C’est une grande tristesse parce que nous vous avions préparé un programme de feu ». Ils invitent cependant à rester vigilants car le comité d’organisation essaiera de « concocter un petit quelque chose ».

Welcome to paradise démultiplié

Communauté du Chemin Neuf.

Le festival Welcome to Paradise, qui rassemble de 1.500 à 2.000 jeunes de 18 à 30 ans à l’abbaye d’Hautecombe (Savoie) chaque été, s’est organisé autrement. En fait d’une immense session, ce sont 24 propositions à thèmes pour des groupes en petits comités du 20 juin au 14 août qui sont faites. Randonnée, écologie, louange, école de prière, chacun devrait y trouver son compte. « Il n’est pas question d’accueillir 2.000 jeunes en même temps à l’abbaye d’Hautecombe donc tout a été démultiplié », explique-ton à Aleteia. « On est beaucoup plus sur du sur-mesure ». Le format « à la carte » ne varie pas, mais avec un calendrier différent. Du côté des 14-18 ans, il existe 16 propositions différentes. Pour les familles et les couples, de nombreux formats ont également été imaginés. De quoi occuper son été.