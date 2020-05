Vandalisée, la croix du Pic Saint Loup s’envole pour être réparée

Après l’émotion, place à l’action. Vandalisée le week-end dernier , la croix du Pic Saint-Loup (Hérault) a été hélitreuillée ce mercredi 20 mai en fin de matinée afin d’être restaurée. Ses proportions, neuf mètres de haut pour 950 kilos, ont rendu l’opération particulièrement technique. Mais les superbes images de son voyage captées par France 3 Occitanie donnent un aperçu de l’alliance du savoir-faire humain et de la présence de Dieu.





Déposée ensuite sur un parking, la croix a été démontée avant d’être transportée dans une entreprise locale qui assurera sa remise en l’état : remplacement des fers dégradés, nettoyage et peinture. Partenaires de cette action conjointe et rapide, la Région Occitanie et le Département de l’Hérault qui ont apporté leur aide à la commune de Cazevieille pour financer les travaux, estimés à 10.000 euros. La croix du pic Saint-Loup avait déjà été vandalisé en 1989. Le Conseil général l’avait alors réédifié par hélicoptère en dix jours à peine.

Dans quelques semaines, la croix sera de nouveau héliportée au sommet du Pic pour retrouver la place qu’elle occupe depuis 1911. L’objectif affiché : que tous les amoureux du Pic Saint-Loup, de ses paysages, de ses sentiers de promenade et de randonnée, puissent réinvestir les lieux dès cet été. Encore de belles images à venir…

C'est en cours, la Croix du #PicSaintLoup va être hélitreuillée pour être réparée et rapidement repositionnée. Merci à la @Occitanie pour sa réactivité. pic.twitter.com/Hq0dkiRf6O — EgliseHerault (@EgliseHerault) May 20, 2020