« Mode » : les dix masques les plus réjouissants

Stay safe in Stripes 😉⁠ ⁠ Nos masques protecteurs confectionnés au sein de nos Ateliers ont été dans un premier temps exclusivement et gratuitement destinés au groupe hospitalier du Mont Saint-Michel (via le Centre Hospitalier d'Avranches).⁠ Actuellement notre objectif est de pouvoir fournir des masques aux entreprises essentielles au fonctionnement du pays : agro-alimentaire, énergie, transport… ainsi que les collectivités.⁠ Retrouvez l'ensemble de nos engagements et nos dernières déclarations sur saint-james.com⁠, lien en bio⁠ ⁠ Prenez soin de vous⁠ ⁠ 〰️⁠ ⁠ Our protective masks made in our Workshops were initially intended exclusively and free of charge for the Mont Saint-Michel hospital group (via the Centre Hospitalier d'Avranches).⁠ ⁠ Now, our goal is to be able to provide protective masks to companies that provide key services for our nation : food-processing industry, the energy and transport sector… as well as local communities.⁠ Find all of our commitments and our latest statements on SAINT JAMES French website, link in bio⁠ ⁠ Take care of yourself