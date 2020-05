Insolite : il est vraiment l’amoureux du Christ

On dit souvent que l’adoration eucharistique consiste à porter un regard amoureux sur le Christ . Une phrase que le père David Lerouge, prêtre à Saint-Pair-sur-Mer dans la Manche a immortalisé à sa manière. Comme c’était de coutume autrefois, certaines places dans les églises étaient marquées du nom des personnes qui les occupaient. Pour vivre un temps d’adoration eucharistique, le père David Lerouge a tout naturellement choisi la place de…Monsieur Lamoureux. Un clin d’œil qu’il a partagé à travers une photo diffusée sur Twitter.

Pour mémoire, l’adoration est un trésor de la foi catholique. Adorer le Saint Sacrement c’est reconnaître la présence réelle du corps et du sang du Christ. C’est se mettre en sa présence et laisser son amour grandir en nous. C’est un cœur à cœur avec le Christ et une occasion privilégiée de se laisser regarder par son Créateur.