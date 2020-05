L’amitié et la prière, les deux recommandations de Pierce Brosnan pour affronter la pandémie

« Le soutien et l’amour de l’autre »

Faire confiance à Dieu, espérer et prier. Voilà les conseils que Pierce Brosnan, l’acteur qui a prêté ses traits à l’agent 007 de 1995 à 2002, a donnés le 15 mai dernier au cours du Late Late Show, un talk show auquel il participait depuis sa maison d’Hawaï, face à l’animateur Ryan Tubridy sur la chaîne de télévision irlandaise RTÉ . L’acteur, qui a fêté ses 67 ans le 16 mai, a parlé de son enfance, de sa foi et de son mariage heureux.

Face à la pandémie, il préconise l’amitié et la prière. « Si vous avez des amis, restez en contact avec eux », a lancé l’acteur irlando-américain qui ne fait pas mystère de sa foi. « Si vous avez la foi […], faites confiance à Dieu. Le fait d’avoir été élevé dans la foi catholique irlandaise m’a permis de rester debout tout au long des épreuves et des tribulations de ma vie », a-t-il ajouté. La prière figure également sur sa liste de recommandations : « Il est très difficile de prédire ce qui va se passer ici ; il suffit de prendre chaque jour comme il vient, de rester dans le présent et d’espérer et de prier ».

Marié depuis 18 ans avec Keely Shaye Smith – ils fêteront leurs 19 ans de mariage en août – il a déclaré que le secret de longévité de leur couple était « un travail constant et juste » dans « le soutien et l’amour de l’autre ». « Il y aura toujours des problèmes », a-t-il concédé, mais « vous devez savoir comment les résoudre et continuer ».