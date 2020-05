L’étonnant ange thuriféraire de la cathédrale de Chartres

On ne le remarque peut-être pas au premier regard en entrant dans la cathédrale de Chartres aux 172 baies et 2.600 m2, mais il occupe une place de choix, près de Marie, portant Jésus, dans l’abside. Placé à la droite de la Vierge, cet ange thuriféraire l’encense, signe de la sainteté de l’Enfant-Dieu et de sa mère.

L’encensoir semble en mouvement, dans ce balancement si caractéristique que permet la chainette qui le retient. L’encensement est le signe du caractère sacré de la personne ou de l’objet vers lequel se tourne le thuriféraire (mot qui signifie porte-encens).

C’est ici le mystère de l’incarnation qui est honoré, dans l’image de la Vierge à l’Enfant. Le parfum qu’il dégage en brûlant monte vers le ciel comme la prière des fidèles. « Que ma prière devant toi s’élève comme un encens », nous rappelle le psaume 140. C’est ici l’occasion de montrer un précieux travail d’orfèvrerie, une sphère s’ouvrant en son milieu, reposant sur un pied, et percé d’orifices laissant passer le parfum.

Dans sa main gauche, l’ange thuriféraire porte une navette, une petite boîte en forme de nef contenant l’encens, ce parfum si précieux qu’il avait plus de valeur que l’or au temps de Jésus.

Les ailes au messager céleste sont déployées, l’une pointant vers le ciel, l’autre, vers la terre, signe d’une mission : elles indiquent que l’ange est un intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre.

Pour montrer sa jeunesse éternelle, puisqu’il est pur esprit, il est figuré jeune, la chevelure abondante. Sa sainteté est signifiée par une auréole rouge bordée de bleu. Pieds nus, il est vêtu d’une tunique verte et d’un manteau marron. Il se dégage d’un fond bleu, de ce merveilleux bleu si caractéristique des verrières de Chartres, tandis qu’un entrelac sur fond bleu et rouge orne les bordures, avec un décor de fleurs stylisées. Des colonnes l’encadrent, se prolongeant en une ville fortifiée rappelant la Jérusalem céleste.