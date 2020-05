Comment priait saint Jean Paul II ?

« Par un petit matin d’été, le 19 août 1983, j’entre avec les jeunes de « l’équipe Saint-Louis » dans la chapelle du palais apostolique de Castel Gandolfo. La veille au soir, un coup de fil du secrétaire, Mgr Dziwisz, apportait in extremis la réponse à une demande datant de plusieurs mois : « Oui, vous pouvez venir demain matin à la messe. Soyez à 7 heures devant la porte. » À mon arrivée, je vois qu’il est là, à genoux, devant le Saint Sacrement. À vrai dire, je vois surtout son dos un peu voûté, symbolisant l’homme concentré qui porte sur lui le poids du monde entier. Il semble ne faire qu’un avec Celui qui est là, devant lui, et qu’il adore. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j’imagine : dialogue, écoute, questions, échanges, demandes, confiance, supplications… Ce qui me frappe surtout, c’est cette impression de sentir qu’il est là, comme un bloc, ou plutôt qu’avec Jésus présent devant lui sur cet autel. Ils forment tous deux un bloc : le rocher, la pierre angulaire. C’est difficile à expliquer. Un évêque qui l’a bien connu écrit : «Devant le Saint Sacrement, je ne l’ai jamais vu qu’à genoux. »

Quelques jours après son élection, Jean Paul II sort déjà du Vatican et se rend au sanctuaire marial de la Mentorella, près de Rome, pour y parler de la prière : « La prière est la première expression de la vérité intérieure de l’homme, la première condition de la liberté authentique de l’esprit. La prière donne un sens à toute la vie, à chaque instant, en toutes circonstances. » Quelques années plus tard, lors de sa venue à Lyon, en 1986, les jeunes rassemblés au stade de Gerland lui posent directement la question « Comment prie le pape ? » Jean Paul II leur répond alors que la prière est « une conversation avec Dieu » :

« En conversant avec quelqu’un, non seulement nous parlons, mais aussi nous écoutons. La prière est donc aussi une écoute. Elle consiste à se mettre à l’écoute de la voix intérieure de la grâce. À l’écoute de l’appel. Et alors, comme vous me demandez comment le pape prie, je vous réponds : comme tout chrétien. Il parle et il écoute. Parfois il prie sans paroles, et alors il écoute d’autant plus. Le plus important est précisément ce qu’il «entend». Et il cherche aussi à unir la prière à ses obligations, à ses activités, à son travail, et à unir son travail à la prière. Et de cette manière, jour après jour, il cherche à accomplir son « service », son « ministère », qui lui vient de la volonté du Christ et de la tradition vivante de l’Église. »