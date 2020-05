« Les câlins en plastique », quand la tendresse est plus forte que le coronavirus !

On n’entend plus que ces mots « distanciation sociale », et « gestes barrière », qui nous incitent à nous tenir éloigner les uns des autres. Pourtant, grands-parents et petits-enfants, parents en quarantaine et bébés en traitement, enseignants et élèves… tout le monde a besoin de gestes tendres, qui font partie du langage de l’amour. Et l’amour rend ingénieux !

C’est ainsi qu’une Américaine de l’Indiana, Kelsey Pavelka, professeur d’espagnol au collège, a eu cette amusante idée. Elle qui ne voit plus ses élèves en classe depuis un mois, a imaginé un système ingénieux pour rester en contact avec eux, créant « une porte de tendresse ». À l’emplacement de la porte de sa maison, elle en a créé une en plastique transparent, constituée de sacs de congélation et de film en plastique. Elle y a fait quatre trous, comme des manches d’un manteau. Deux sont pour elle, qui reste à l’intérieur, deux autres à l’extérieur pour ses élèves. Ainsi, les collégiens qui se promènent dans le quartier avec leurs parents, peuvent venir devant chez elle, discuter, donner des nouvelles puis se serrer dans les bras, le fameux « hug » américain, en toute sécurité. Kelsey, la “señora Pavelka” a pensé à tout, installant sur le pas de porte une affiche, aux lettres colorées, pour indiquer les étapes que les enfants doivent suivre afin d’embrasser leur professeur bien-aimée ! Et tout doit être désinfecté ensuite, pour que le prochain élève puisse l’utiliser à son tour.

Facebook | Kelsey Pavelka

L’idée de la porte en plastique est née d’une vidéo que la professeur a vu sur le réseau social TikTok. Depuis, plusieurs familles ont reproduit ce système ingénieux un peu partout dans le monde. Ce qui donne l’occasion d’amusantes photos, mais surtout la possibilité de montrer son amour et de se fondre dans une étreinte. Quand la tendresse met KO la distanciation sociale !