Une prière à sainte Jeanne d’Arc spécialement conçue pour les jeunes

« Beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les traits de l’âge juvénile dans toute leur beauté et ont été, à leur époque, de véritables prophètes du changement ; leurs exemples nous montrent de quoi sont capables les jeunes quand ils s’ouvrent à la rencontre avec le Christ », a écrit le pape François dans son exhortation apostolique Christus vivit.

Parmi eux se trouve Jeanne d’Arc qui, malgré son jeune âge, « a lutté pour défendre la France contre les envahisseurs ». Modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui, Jeanne d’Arc a été canonisée le 16 mai 1920. Alors que l’Église fête le centenaire de sa canonisation, le diocèse d’Orléans a composé une prière à sainte Jeanne d’Arc que chaque jeune peut réciter afin de lui demander force et son soutien au quotidien.

Toi, Jeanne, écoute favorablement nos prières. Depuis six siècles, tu n’as cessé d’obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd’hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, Nous nous tournons vers toi pour en appeler à ta puissante intercession.

Toi, Jeanne, avec Celui que tu appelais Messire Dieu, Regarde ceux qui désespèrent, les malades et les mourants pour qu’ils trouvent secours et réconfort. Donne grande force à tous les soignants qui s’affrontent à l’adversité. Pose ton regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger. Soutiens les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France.

Toi, Jeanne, la jeune fille énergique à l’écoute de la Volonté du Seigneur, Aide-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, À devenir de vrais disciples-missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, Serviteurs audacieux de la Bonne Nouvelle de Jésus.

Toi, Jeanne, tu voulais toujours que Dieu soit : « premier servi » Aide-moi à répondre à Son appel, pour suivre ma vocation. Accompagne chez nous les jeunes le désir de l’engagement pour consacrer notre vie au Roi du Ciel.

Vierge Marie, prie pour nous ! Sainte Jeanne d’Arc, patronne de la France, prie pour nous !

Amen