Un bénitier sans contact à la basilique d’Argenteuil

Et pour rendre jaloux mes confrères prêtres du monde entier voici ce superbe distributeur d’eau bénite sans contact! pic.twitter.com/K4yBlWiVDb — Abbé Guy-Em. Cariot (@abcariot) May 15, 2020

Plus d’eau dans les bénitiers ancestraux depuis le début de la crise sanitaire… Qu’à cela ne tienne ! Les chrétiens ont plus d’un tour dans leur sac pour s’adapter à la situation. Après le « confession drive » à Limoges, la messe en voiture à Châlons-en-Champagne, c’est au tour du bénitier sans contact de faire son apparition à Argenteuil (Val d’Oise). « Mettre la main 5 secondes sous le bénitier », indique cette installation hors du commun. A l’aide d’une vanne commandée électriquement et d’un détecteur, ce bénitier post-Covid va rendre jaloux plus d’un fidèle !