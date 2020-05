Vidéo : les catholiques à l’heure du déconfinement

En France, les paroisses s’organisent

Après deux longs mois de confinement un peu partout en Europe, l’heure est désormais au déconfinement. Encouragés une baisse progressive du nombre de morts par jour, la France a entamé son déconfinement ce lundi 11 mai. Les entreprises tentent de reprendre une activité normale, des centaines de milliers d’écoliers ont repris le chemin de l’école, certains commerces ont pu rouvrir, ainsi que certaines plages… et bientôt les sanctuaires. C’est le cas notamment de Lourdes, qui a annoncé sa réouverture partielle samedi 16 mai, pour « les pèlerins individuels de proximité ».

Même si les rassemblements au-delà de dix personnes ne sont pas encore autorisés en France, de nombreuses paroisses se disent d’ores et déjà prêtes à proposer des messes en tout petit comité. Plusieurs imaginent des célébrations avec moins de 10 personnes, qui peuvent s’étaler sur toute une journée. Certains fidèles ont également pu recevoir le sacrement de la confession.

Pour respecter les gestes barrières, les catholiques ne manquent pas d’imagination. Alors que le sanctuaire Notre-Dame du Laus, dans les Hautes-Alpes, a mis en place un sens de circulation dans la chapelle, dans la Marne, le diocèse de Châlons a donné rendez-vous aux fidèles ce dimanche… sur un parking ! Une « messe en voiture », grandeur nature, doit y être célébrée.

Ailleurs en Europe, les messes publiques ont commencé à reprendre. C’est le cas notamment en Pologne, en Allemagne, et plus récemment en Espagne. Chaque office donne lieu à des scènes inimaginables il y a encore deux mois : pas plus de deux personnes par bancs, masque obligatoire, distance de deux mètres pendant la communion…