Une journée de prière interreligieuse pour vaincre la pandémie

C’est l’une des conséquences de la signature du « Document sur la fraternité humaine » , par le grand imam d’Al-Azhar Ahmed el-Tayeb et le pape François, le 4 février 2019. Créé au mois de septembre 2019 pour mettre en œuvre les recommandations de ce texte, le Haut-Comité pour la fraternité humaine a lancé un appel interreligieux à tous les « frères croyants en Dieu, le Créateur » et aux « frères en humanité partout dans le monde ». Face à au Covid-19, il propose ainsi à « tous les leaders religieux et tous les hommes partout dans le monde de répondre favorablement à cet appel humain et de s’adresser à Dieu en une seule voix », ce jeudi 14 mai.

Concrètement, les croyants de toute religion sont invités à prier depuis chez eux, en communion, pour demander à Dieu « qu’Il sauve l’humanité et l’aide à mettre fin à cette pandémie ». « Ensemble, implorons Dieu tout-puissant de protéger le monde entier, afin qu’une fois la pandémie terminée, il devienne un meilleur endroit pour l’humanité et la fraternité », ajoute le message de l’appel. Le Haut-Comité propose également de jeûner et de faire des œuvres de charité en cette journée.

Lire aussi : À Abou Dabi, un tournant dans le dialogue interreligieux

Le pape François participera à cette journée, l’imam d’Al-Azhar aussi

Cet appel, qui a émané le 2 mai dernier, a reçu un accueil très favorable de la part de nombreuses personnalités religieuses et politiques. Le pape François a annoncé sa participation dès le 3 mai. Il a profité de la prière du Regina Caeli pour inviter tous les catholiques à se joindre à lui. « Les croyants de toutes les religions devraient s’unir spirituellement le 14 mai pour une journée de prière et de jeûne, pour implorer Dieu d’aider l’humanité à surmonter la pandémie de coronavirus », avait-il déclaré, après avoir rappelé que « la prière est une valeur universelle ».

Co-signataire du « Document sur la fraternité humaine » avec le pape François, l’imam d’Al-Azhar participera lui-aussi à cette journée. Le président palestinien Mahmoud Abbas, ou encore le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ont également salué cet appel. Le 22 avril dernier à Jérusalem, les différents chefs religieux chrétiens, juifs et musulmans s’étaient rassemblés pour implorer l’aide de Dieu contre le coronavirus. Réunis en arc de cercle, chacun avait prié un par un, à haute voix, selon sa propre tradition.